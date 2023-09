Repubblica: manca feeling tra Garcia e i big del Napoli! C'è tensione nello spogliatoio

C'è tensione nella piazza napoletana dopo il pareggio di ieri sera a Bologna. Nonostante una prestazione incoraggiante da parte degli azzurri, ancora una volta sono emerse le criticità all'interno dello spogliatoio del Napoli, ben esemplificate dalla reazione di Victor Osimhen dopo il cambio.

Ultime notizie. Oggi l'edizione napoletana del quotidiano La Repubblica scrive a tal proposito: "La tensione sta superando il livello di guardia. La mancanza di feeling tra Garcia e i big del gruppo rischia di diventare un problema serissimo". Ciò che più di tutto salta all'occhipo è stata appunto la reazione di Osimhen: tra lui e Garcia - scrive Repubblica - "la tensione è rimasta alta anche dopo il fischio finale, al di là dell’assoluzione di Garcia".

E quello di Osimhen non è l'unico problema, perché: "tra gli scontenti c’è di sicuro anche Kvaratskhelia, alla quarta sostituzione consecutiva. Il fantasista georgiano aveva dimostrato di essere in crescita e stava giocando un’ottima partita, eppure il tecnico francese ha deciso lo stesso di fare a meno di lui nelle fasi decisive della sfida con il Bologna, trattandolo come un giocatore qualunque anche a bocce ferme".

"Osimhen e Kvara hanno dato però la sensazione di essere in disaccordo con Garcia, non di fare autocritica. A Bologna sono emerse le tensioni all’interno dello spogliatoio ed è adesso questo il vero problema con cui deve fare i conti Garcia. La rottura con i big va evitata".