Repubblica - La squadra non ha giocato contro Ancelotti, ADL ne ha preso atto davanti la Tv. Insigne nullo, inutili i cross alti

I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione in merito all'ennesimo risultato deludente del Napoli:

"Sono diventate 9 le partite consecutive senza vittorie del Napoli, incapace di andare oltre il pareggio ( 1- 1) in rimonta sul campo dell’Udinese. Pessimo il primo tempo, con gli azzurri sotto per un gol di Lasagna. Poi nella ripresa c’è stata almeno una reazione d’orgoglio con la rete di Zielinski. La squadra non ha giocato contro Ancelotti e davanti alla tv De Laurentiis ne ha preso atto, anche se la sorte dell’allenatore rimane più che mai a rischio. Martedì c’è il Genk, poi si tireranno le somme. Intanto la crisi continua.

Tutto il Napoli ha giocato senza un briciolo di intelligenza e lucidità, limitandosi ad attaccare la difesa avversaria con una inutile serie di cross alti, su cui due piccoletti come Lozano e Mertens non sono mai riusciti a rendersi insidiosi: complice il contributo nullo di Insigne".