Repubblica - La capriola del fantasmagorico De Laurentiis che cavalca il vento a sua convenienza

Napoli calcio - L'editoriale di Crosetti su Repubblica parla della cosiddetta "capriola di De Laurentiis nel calcio senza più regole":

"Come dice un vecchio, bellissimo film: il vento fa il suo giro. Ma qui il vento lo si cavalca sempre secondo convenienza, unica regola di un calcio che regole non ha più, a parte prendere i soldi delle televisioni per non fallire. Un torneo allucinante, senza alcuna certezza del diritto, chiaramente falsato da decisioni opposte in presenza di situazioni simili, vittima di almeno due giurisdizioni, quella sportiva e quella sanitaria, in una nazione che ha 99 Asl e neppure tutte si chiamano così. Chi gioca stavolta, signor dottore? Venti mesi di pandemia e calcio ad ogni costo non sono serviti a nulla: il tempo è rimasto fermo, immobili i dirigenti, a parte il fantasmagorico De Laurentiis con la capriola del suo Napoli"