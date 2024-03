Repubblica - In caso di non fattibilità dello stadio a Bagnoli, De Laurentiis ha un piano B: individuata un'altra zona

Aurelio De Laurentiis vuole costruire lo stadio a Bagnoli. Il presidente del Napoli è stato molto chiaro qualche giorno fa dichiarando la ferma volontà di investire in quell'area dove però è in atto una bonifica che durerà, stando a quanto detto ieri dal sindaco Gaetano Manfredi, dai tre ai cinque anni. Costruire lo stadio a Bagnoli non sarà una cosa facile spiega il quotidiano Repubblica che annuncia tra l'altro un incontro tra il primo cittadino ed il presidente della SSC Napoli. C'è però un piano B a Bagnoli e si chiama Afragola.

Nuovo stadio del Napoli

Come si legge sulle pagine di Repubblica, la pista stadio ad Afragola per il Napoli resta in piedi. La soluzione non è stata abbandonata definitivamente ma messa al momento in stand by per capire gli sviluppi sulla priorità Bagnoli: