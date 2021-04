Repubblica - Il rigore di Insigne è l'inizio della riscossa, ecco la reazione dello spogliatoio ieri a Castel Volturno

Ultime notizie Napoli - Come racconta l'edizione odierna di Repubblica, il Napoli ha i mezzi per recuperare i due punti di ritardo dall’Atalanta. Nulla è perduto, il rigore del capitano Insigne al 90’ può rappresentare l’inizio della riscossa.

"Sarà fondamentale reagire subito, ieri la parola d’ordine all’interno dello spogliatoio è stata voltare pagina, spostando l’attenzione sulla trasferta di domenica pomeriggio sul campo della Sampdoria. Serve un successo per rilanciare la volata e toccherà a Gattuso fare le scelte giuste, tenendo conto delle indicazioni che gli sono arrivate in maniera chiara dalla sfida contro i bianconeri: in primis il recupero ad alti livelli di Osimhen"