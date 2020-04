Repubblica - Il piano del Napoli: Gattuso ed i giocatori in ritiro a Castel Volturno per un mese

Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, farsi trovare pronti per la ripresa dell’attività agonistica, se e quando arriverà il via libera del governo. È questo l’invito ricevuto ieri dal Napoli e dagli altri 19 club della Serie A, messi in preallarme dalla Figc.

Il D-day nelle speranze di Aurelio De Laurentiis e degli altri suoi colleghi che spingono per riaccendere i motori è fissato, per adesso virtualmente, per il prossimo 4 maggio. Se non ci sarà un drammatico colpo di coda della pandemia, infatti, è quello il giorno in cui Rino Gattuso e i suoi giocatori potrebbero ritrovarsi al centro sportivo di Castel Volturno, da dove si erano dovuti allontanare il 12 marzo scorso: la data dell’ultimo allenamento prima dello stop