Repubblica - Il Napoli sospende il suo protocollo sanitario in attesa della decisione di Spadafora: ADL aveva già stilato una linea guida per il club

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sull'incertezza della ripartenza del calcio ed il Napoli: "La data del 4 maggio rischia di slittare ( forse di una settimana) e l’ipotesi di una ulteriore frenata ha avuto delle ripercussioni pure sulle manovre in corso a Castel Volturno. Il club azzurro è stato infatti costretto a sospendere a sua volta l’iter del protocollo sanitario messo a punto lunedì, con la regia di Aurelio De Laurentiis. Inutile affrettare la procedura per sottoporre al primo tampone (dei tre previsti) Insigne e compagni, in mancanza della decisione sul ritorno in campo. Se ne riparlerà comunque a breve, però, visto che la fumata potrebbe colorarsi di bianco già nel week-end. Il Napoli non vede l’ora di conoscere il suo destino, comprensibilmente".