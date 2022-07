Repubblica - Il Napoli ha individuato il sostituto di Fabian

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie di mercato in casa Napoli con la questione Fabian e Demme:



"Possibili novità pure in mediana: Demme e Fabian restano in bilico. Il centrocampista spagnolo ha rifiutato il rinnovo e resta sul mercato. L’eventuale sostituto è stato già individuato: Giuntoli ha parlato col Bologna di Svanberg, 23enne svedese. Non rinnoverà con i rossoblù e piace molto a Luciano Spalletti. La valutazione è di 10 milioni, il Napoli offrirebbe qualcosa in meno, ma i margini per trovare l’intesa ci sarebbero".