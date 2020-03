Repubblica - Il calendario di Serie A si sbriciola sotto i colpi del Coronavirus, il caos è assoluto

Ultimissime calcio Napoli - Rinviate cinque partite in Serie A tra cui anche Juventus-Inter, il Coronavirus colpisce il campionato italiano e non si riesce a trovare una giusta soluzione. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Il sacro dogma del calendario si sbriciola sotto i colpi del virus: c'era riuscita solo la guerra. La ventiseiesima giornata di Serie A resterà monca per due mesi e mezzo, nei quali non potremo sapere chi sia davvero primo, chi secondo, chi terzo e via di seguito. Il giallo verrà risolto solo alla penultima pagina, il 13 maggio, undici giorni prima della fine del campionato. Forse. Perché il recupero dell’Inter contro la Sampdoria potrebbe scivolare anche più in là. Del doman non v’è certezza, ma anche l’oggi scricchiola parecchio. Il caos è assoluto.