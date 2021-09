Repubblica - Gol e vittorie nei minuti finali, sta nascendo la nuova 'zona Spalletti'

Ultime SSC Napoli - Tre indizi fanno già una prova e i grandi finali del Napoli cominciano a essere troppi per considerali solamente casuali. È dunque un azzardo tutto sommato relativo supporre fin d’ora l’esistenza di una "zona Spalletti", anche se la stagione è appena iniziata e ci sarà bisogno naturalmente di controprove ulteriori. Ma intanto è un dato di fatto che gli azzurri stiano imparando dal loro motivatissimo tecnico a non gettare mai la spugna in anticipo e a dare battaglia specialmente quando incombe il gong.

Gol e vittorie nei minuti finali per il Napoli

Luciano Spalletti

Come riporta La Repubblica: