Repubblica - Gattuso è in prima fila per la Fiorentina! C'è un dettaglio di non poco conto che lo lega a Lippi

Ultime Serie A - La missione di Rocco Commisso è entrata nel vivo. Tra squadra, salvezza da raggiungere, stadio e futuro. Tanti i temi sul tavolo del presidente che tra campo e scrivania si sta dedicando a pieno regime alla sua Fiorentina. Ne parla l'edizione fiorentina di Repubblica.

?

"Tra le varie ipotesi sul tavolo del presidente, anche quella di rivedere l’assetto dirigenziale. Un supervisore come Marcello Lippi, oppure un collaboratore da affiancare al direttore sportivo Daniele Pradè: Roberto Goretti. In ogni caso, l’idea sarebbe quella di gestire in maniera più organica e strutturata la ripartenza della Fiorentina dopo due anni di lotta per non retrocedere. Con un dettaglio non di poco conto: Gattuso ha un ottimo rapporto con Lippi - era nella sua squadra in Germania - e il tecnico è in prima fila per un approdo sulla panchina viola"