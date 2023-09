Calcio Napoli - L'edizione odierna di repubblica scrive su Rudi Garcia:

"« Finora ci ha messo in difficoltà soltanto la sconfitta in casa con la Lazio e ora dobbiamo riprenderci in trasferta i punti persi al Maradona » , ha infatti minimizzato alla vigilia il tecnico francese, ingaggiato esattamente 100 giorni fa da Aurelio De Laurentiis e convinto di essere seduto su una panchina ancora molto solida"