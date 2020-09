Repubblica - Febbre a 38 e dolori articolari, De Laurentiis a contatto col medico sociale del Napoli: sarà monitorato dallo staff del Gemelli, quarantena a casa

Ultimissime calcio Napoli - Caso Aurelio De Laurentiis, che due giorni fa ha partecipato in Lega all'incontro fra presidenti e dirigenti a Milano scatenando preoccupazione. Ma come sta il presidente del Napoli?

Le condizioni di De Laurentiis secondo l'edizione odierna di Repubblica:

"De Laurentiis a sera ha la febbre a 38. Ha anche dolori articolari. Non ha problemi respiratori. in contatto con il responsabile sanitario del Napoli, Raffaele Canonico, e con il personale medico dell’ospedale Gemelli di Roma che in passato lo ha seguito: a gennaio ha avuto problemi di pleurite, quindi il livello di attenzione è alto. Il consiglio è drastico. «Niente più Capri, meglio tornare a Roma». Non ha sintomi gravi e quindi al momento si curerà a casa sua, a due passi dal Quirinale, ma sarà monitorato dallo staff del Gemelli. Il Napoli conferma l’amichevole di oggi pomeriggio al San Paolo con il Pescara, ma si aspettano i risultati dei tamponi fatti ieri dall’allenatore Rino Gattuso e dai giocatori".