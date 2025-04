Repubblica esalta Raspadori - Decisivo il suo ingresso: dà qualità alla manovra e serve l'assist vincente

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica sottolinea l'ottimo impatto di Raspadori:

"Contavano solo i tre punti e il Napoli è riuscito in qualche modo a portarli a casa, passando di misura (1-0) e tra mille sofferenze sul campo del Monza: ultimo e già rassegnato alla retrocessione. Il nono gol in campionato di Scott McTominay permette invece agli azzurri di agganciare momentaneamente in vetta alla classifica l’Inter, impegnata oggi a Bologna. Il sogno dello scudetto continua, insomma, nonostante la pessima prova della squadra di Antonio Conte in Lombardia. [...] Pessimo il primo tempo del Napoli e inevitabile nell’intervallo la prima contromossa di Conte: dentro Anguissa al posto di Gilmour, almeno per aggiungere un po’ di peso e centimetri alla sterile offensiva della sua squadra. Ma il canovaccio della gara non è cambiato e solo McTominay è riuscito a dare la scossa con i suoi strappi, senza trovare tuttavia quasi mai collaborazione. La difesa del Monza ha dunque continuato a correre pochi rischi e dopo un’ora abbondante di tentativi inutili è arrivato il momento di Raspadori, al posto di Olivera. E proprio il nuovo entrato è riuscito a liberare al tiro Politano ( 24’), sul cui rasoterra si è fatto però trovare pronto Turati. Decisivo l’ingresso dell’attaccante della Nazionale, che ha dato qualità alla manovra offensiva degli azzurri e al secondo tentativo è stato bravo a pennellare un cross sulla testa di McTominay ( 27’): perfetto ad anticipare di testa l’uscita disperata di Turati e ad appoggiare il pallone in rete. Nono gol in campionato e esultanza rabbiosa in panchina di Conte, contro i tifosi che gli avevano chiesto a più riprede di effettuare prima qualche sostituzione. L’allenatore ha viceversa atteso quasi il gong per dare spazio a Simeone e Ngonge, la cui freschezza è stata utile per gestire il minimo vantaggio nel sofferto finale. Missione compiuta nonostante i brividi per Meret. L’aggancio alla vetta è stato più faticoso e complicato del previsto. Ma Pasqua e sogno scudetto sono salvi, aspettando l’Inter".