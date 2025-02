Repubblica - Ecco perché Conte ha deciso di alzare i toni alla vigilia di Lazio-Napoli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista di Lazio-Napoli in programma oggi alle 18:00

"Allenare il Napoli non è come allenare una big, ma Conte viene dall’altra parte della barricata ed è impensabile che l’abbia scoperto solo adesso. Ecco perché la sua decisione di alzare i toni a poche ore dalla sfida contro la Lazio fa sospettare una strategia: motivata dalla doppia necessità di distogliere l’attenzione dall’emergenza e soprattutto di motivare lo spogliatoio".