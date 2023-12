Repubblica - Doppio tabù sfatato da Mazzarri: il Napoli torna a vincere al Maradona dopo 76 giorni, e non solo!

Ultime notizie Champions League - Doppio tabù sfatato da Walter Mazzarri con Napoli-Braga, lo racconta l'edizione odierna di Repubblica Napoli:

"Mazzarri può essere soddisfatto: riesce a non subire gol (è la prima volta da quando è subentrato in panchina) e sfata il tabù Fuorigrotta: la vittoria mancava addirittura da 76 giorni (era il 27 settembre contro l’Udinese). Sono tasselli fondamentali per il Napoli, non ancora pienamente guarito dalle debolezze mostrate in questi primi mesi. La fase difensiva deve migliorare, ma gli azzurri mostrano spirito di sacrificio e maggiore attenzione in fase di ripiegamento.

Mazzarri ha infatti risparmiato un po’ di minuti ai suoi big e ha chiesto agli azzurri di guardarsi soprattutto le spalle: per concludere finalmente una gara senza subire gol, evento che non si verificava da 38 giorni, agevolato anche dal palo nel finale di Horta?".