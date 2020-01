Repubblica - De Laurentiis vedrà in tv stasera Napoli-Lazio, ieri nuovo faccia a faccia fra gli azzurri a Castel Volturno: i dettagli

Ultime calcio Napoli - La situazione che è costretto a vivere e gestire Rino Gattuso non è certo delle migliori, ma il tecnico della SSC Napoli ci sta provando con tutte le forze a risolvere i problemi della squadra partenopea. In molti però denunciano l'assenza nelle ultime settimane di Aurelio De Laurentiis, che non rilascia dichiarazioni e non mostra pubblicamente vicinanza e/o preoccupazione in un momento così complicato.

Questo il quadro della situazione esplicato dall'edizione odierna di Repubblica che svela dove De Laurentiis vedrà la partita, ovvero in televisione:

"Ma intanto Rino Gattuso dovrà arrangiarsi tra mille difficoltà, come del resto gli è sempre successo finora da quando ha preso il posto in panchina di Carlo Ancelotti. Il nuovo tecnico ce la sta mettendo tutta per ricompattare il gruppo e spezzare la lunghissima serie di risultati negativi, senza tuttavia ottenere i risultati sperati. Ieri i giocatori hanno pranzato insieme a Castel Volturno, si sono allenati nel pomeriggio e poi hanno passato la vigilia in ritiro, guardandosi per l’ennesima volta negli occhi. Le chiacchiere però non sono più sufficienti e al San Paolo servirà una reazione innanzitutto da uomini, oltre che da professionisti. La qualificazione per la semifinale è l’unica via di uscita per evitare il caos, causato dalla caduta libera in campionato.De Laurentiis (che ieri ha esonerato Baronio, il tecnico della Primavera) vigila alla tv. La svolta non può più essere rimandata".