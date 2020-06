Repubblica - De Laurentiis potrebbe andare in ritiro con la squadra a Castel Volturno: segnali di disgelo con il gruppo. Confermata la sua presenza al San Paolo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su De Laurentiis: "Non è invece una formalità l’altra scadenza in arrivo tra 24 ore: il pagamento della mensilità di maggio a tutti i tesserati della società, dopo la decisione del presidente di congelare durante la pandemia quelle di marzo e aprile. I giocatori aspettano con fiducia un segnale di disgelo dal loro datore di lavoro, che in questo momento sarebbe prezioso per la serenità del gruppo. De Laurentiis lo sa e non a caso è confermata la sua presenza al San Paolo sabato sera, per la sfida contro l’Inter. Ma il presidente potrebbe trascorrere al fianco degli azzurri pure la vigilia, facendo un blitz da Capri. È il momento di fare quadrato".