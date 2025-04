Repubblica - De Laurentiis ha già scelto di andare in vacanza, parte domani per le Maldive. Tacere è la sua linea

Ultime notizie SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha già scelto di andare in vacanza, parte domani come scrive Antonio Corbo su Repubblica. Tacere è la sua linea.

"De Laurentiis aveva già deciso di andar via. Nel cervellone dei viaggi internazionali risultano le prenotazioni. Il presidente e la famiglia partono mercoledì per le Maldive, ritorno previsto lunedì 5 maggio. Due giorni dopo la trasferta di Lecce. Non ha cambiato idea. Sarà passata già molta acqua sotto il ponte di Castel Volturno. Conferma biglietti e linea: non risponde alle indefinite bordate del suo emotivo allenatore"