Repubblica - De Laurentiis ha chiesto al Comune sconto canone stagionale stadio Maradona: il motivo

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive che De Laurentiis avrebbe chiesto una riduzione del canone per lo stadio Maradona al Comune causa calo spettatori per il Covid.

"L’emorragia del pubblico dà infatti l’idea di essere inarrestabile, come si evince dalla media di spettatori al Maradona in questo campionato che supera di poco quota 20 mila. De Laurentiis per correre ai ripari ha chiesto al Comune uno sconto sul canone stagionale che il Napoli paga per la concessione dell’impianto: appellandosi alle riduzioni della capienza per l’emergenza Covid"