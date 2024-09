"Alex Meret ha il contratto in scadenza nel 2025 e la dirigenza azzurra non è disposta a perderlo quest’estate a parametro zero. I rapporti con il suo entourage (Federico Pastorello) sono ottimi dopo l’affare Lukaku e non dovrebbe essere un problema trovare un accordo. Il portiere friulano ha risposto alle critiche estive nel solito modo: è stato decisivo contro il Parma con il super intervento su Almqvist. Anche il suo futuro sarà ancora azzurro".