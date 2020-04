Repubblica - Campionato da gennaio a dicembre oppure maxiclausura a Roma: le due ipotesi estreme per salvare la Serie A

Notizie calcio - La Lega di Serie A si ispira al piano previsto dal campionato tedesco per riprendere a giocare, come racconta Repubblica.it:

“Per la Bundesliga potranno entrare 126 persone in campo e 113 in tribuna, il tutto ovviamente con una task force mobilitata, tamponi, test sierologici per qualsiasi persona. La Serie A vuole fare altrettanto: non facile controllare tutti, basta che uno sia positivo e la stagione finisce.

Ci sono altre due ipotesi estreme per salvare questa annata: