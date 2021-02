Repubblica attacca: squilibri tattici, acquisti inespressi o sopravvalutati o strapagati! Chi ha sbagliato?

Napoli Calcio - L’Europa accompagna con una inutile vittoria il Napoli alla porta. Fuori. L’enigmatico 2-1 mitiga la terza delusione di una oscura stagione, secondo Repubblica.

"Diventa chiaro il disagio tattico per il 3-4-2-1. L’inedito terzetto difensivo presto bucato da Montoro (da destra Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly) soffre più avanti sul fianco sinistro, dove Elmas dovrebbe badare a Kenedy e respingerlo. Squilibri tattici, troppi infortuni per Covid, traumi ma anche muscolari, acquisti inespressi o sopravvalutati o strapagati. Chi ha sbagliato? L’Europa non respinge solo Gattuso, ma un vagone di allegri e incorreggibili peccatori"