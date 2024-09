Repubblica annuncia: il Napoli ha un nuovo rinforzo in mediana

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a Michael Folorunsho:

"Il Napoli ha un nuovo rinforzo in mediana perché è scoppiata la pace tra il club azzurro e Michael Folorunsho dopo le incomprensioni dell’ultimo mese.

I fatti: il centrocampista era stato messo ai margini del progetto Conte dopo il rinnovo del contratto e la promessa di un ruolo importante in questa stagione. Poi la rottura con l’allenatore e un mercato che si è aperto all’improvviso.

Folorunsho, che ha sfiorato l’Atalanta, è stato vicino alla Lazio ma la trattativa non si è mai concretizzata. È rimasto a Napoli ed è stato inserito nella lista dei 25 per il campionato.

Il disgelo con Antonio Conte è cominciatola scorsa settimana e ieri c’è stato un segnale molto concreto: Folorunsho è tornato ad allenarsi in gruppo".