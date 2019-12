Repubblica - Ancelotti lascia Napoli e può ripartire subito dalla Premier League: c'è un club che lo aspetta

I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione in merito all'esonero di Carlo Ancelotti:

"È stato esonerato con un tweet poco prima di mezzanotte, dopo aver vinto 4-0 con il Genk ed aver regalato al Napoli gli ottavi di finale di Champions. Una serata strana, quasi assurda per Carlo Ancelotti, uscito dal San Paolo fra gli applausi, come non gli succedeva da tempo, e fra gli abbracci di molti giocatori. Ma il suo destino era segnato. Dopo la partita ha incontrato il presidente De Laurentiis all’Hotel Vesuvio per ribadirgli che non aveva alcuna intenzione di dimettersi. Poco dopo, il club ha ufficializzato l’esonero sui canali social precisando che «rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco». Non è stato ufficializzato il nome del successore, Rino Gattuso, che ha già l’accordo per 18 mesi e verrà annunciato solo oggi. Ancelotti, invece, può ripartire subito dalla Premier: lo vuole l’Arsenal".