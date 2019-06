Repubblica - Ancelotti disegnerà il nuovo Napoli anche in base agli acquisti: con Lozano possibile 4-3-3

L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti disegnerà il nuovo Napoli anche in base agli acquisti che la società riuscirà a portare in dote. Lo annuncia l’edizione odierna di Repubblica:

“È evidente come le strategie siano due. Un attaccante alla Lozano ha corsa, rapidità e capacità di esaltarsi partendo dall’esterno. Può farlo sia a destra che a sinistra, come ha dimostrato al Psv. Se dovesse arrivare, dunque, sarebbe logico esaltare le sue caratteristiche e quindi il 4-4-2 potrebbe essere accantonato per tornare alla formula che ha funzionato bene in passato”