Repubblica - ADL non molla James, dopo Ferragosto il Real deve decidere! Ipotesi Milik-Llorente

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: continua la ricerca dei dirigenti azzurri per rinforzare il reparto offensivo. Mentre si prova a chiudere Lozano e continuano le trattative per Icardi, il Napoli ha un piano B che prevede l'accoppiata James Rodriguez-Llorente.

Il Napoli non molla James

James è stato “sedotto e abbandonato” pure dall’Atletico Madrid: i colchoneros hanno scelto di acquistare Rodrigo dal Valencia e quindi sono usciti dalla corsa per il pupillo di Carlo Ancelotti. Il Real ha provato pure a inserirlo nell’affare Neymar, più vicino al Barcellona, ma il Psg ha detto no. Il Napoli resta fermo sulle sue posizioni e non intende rilanciare. L’obiettivo è quello di ottenerlo in prestito con diritto di riscatto. James è ai margini del progetto Real, Zidane non lo convoca neanche per le amichevoli e dopo Ferragosto spingerà con gli spagnoli per trovare la giusta soluzione: vuole rilanciarsi dopo la parentesi al Bayern Monaco e il Napoli rappresenterebbe il trampolino di lancio ideale. Ma De Laurentiis non si smuove delle condizioni iniziali e non accetterebbe neanche un maxi- scambio.

Dalla Spagna (lo scrive la rivista Don Balon) si vocifera di un interessamento del Real per Koulibay che sul piatto metterebbe appunto James e il difensore Nacho, ma il Napoli non è interessato e ha ribadito l’intenzione di prendere il numero 10 della Colombia soltanto a titolo temporaneo.

Napoli, ipotesi Llorente

Con James potrebbe arrivare anche una prima punta di peso da affiancare ad Arek Milik, finito nel mirino della critica di molti tifosi. Il pre-campionato del polacco non è stato brillante: ha saltato per infortunio l’ultimo match con il Barcellona e da domani proverà a conquistare una maglia da titolare per Firenze. Il Napoli sta pensando al ticket Milik-Fernando Llorente. Il 34enne spagnolo, ex Juventus, è attualmente svincolato dopo la parentesi al Tottenham. Sarebbe il bomber di scorta, da utilizzare – come accaduto in Premier League – in corso d’opera, magari per sbloccare le partite con pochi spazi. Llorente è forte di testa e crea spazio per l’inserimento dei compagni. Ha chiesto un triennale a 2,5 milioni di ingaggio. Il diesse Giuntoli ha incassato la disponibilità del giocatore, ma valuta le altre opzioni prima di affondare in maniera definitiva.