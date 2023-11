Repubblica - A Rrahmani è stata fatta notare la prova deludente col Milan, il piano di Garcia per blindare Meret

Ultime notizie Napoli - Il calcio ha regole semplici. È la fase difensiva a caratterizzare una grande squadra, come racconta l’edizione odierna di Repubblica parlando del Napoli di Rudi Garcia.

Il match con il Milan ha evidenziato i problemi dei campioni d’Italia nella propria metà campo:

“La doppietta di Giroud ha aperto nuove ferite. La prestazione di Rrahmani non è passata inosservata, tanto che Garcia ha maturato la decisione di sostituirlo all’intervallo La prova del kosovaro non è piaciuta e gli è stato anche fatto notare domenica. Blindare Meret, una delle priorità. Il tecnico proverà a farlo senza stravolgimenti: ripartirà dal 4-3-3 e le scelte sembrano scontate. Ostigard in coppia con Rrahmani, Di Lorenzo intoccabile a destra, a sinistra potrebbe tornare Olivera. Il ritorno di Anguissa dal primo minuto potrebbe aiutare, le risposte definitive arriveranno sabato all’Arechi”