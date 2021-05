Repubbica - Fiorentina, ecco le 4 condizioni avanzate da Gattuso per accettare

Napoli Calcio - Oggi era seduto su quella del Napoli, ma all'indomani potrebbe essere proprio quella viola la nuova panchina di Gennaro Gattuso. E Repubblica edizione Firenze svela anche le quattro condizioni avanzate dal tecnico per accettare l'offerta

Gattuso potrebbe accettare di rimettersi in gioco a Firenze solo e soltanto a determinate condizioni. Che non sono negoziabili. Punto primo, è lui l’unico responsabile tecnico e non sono tollerate ingerenze. Punto secondo, il mercato si fa seguendo il più possibile le indicazioni dell’allenatore. Punto terzo, oltre a Gattuso la Fiorentina deve assumere anche tutto il suo staff e garantire ad ognuno un contratto adeguato. Punto quarto, via chi può minare la serenità nello spogliatoio e ostacolare la costruzione di un progetto serio.