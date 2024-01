Terzo giorno di lavoro per il Napoli a Riyadh. Seduta serale per gli azzurri che preparano la semifinale della EA Sports FC Supercup contro la Fiorentina in programma allo "Al-Awwal Park Stadium" domani alle ore 20 italiane (22 locali). La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale. Lavoro personalizzato sul campo per Demme e Olivera.