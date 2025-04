Regolamento spareggio Scudetto, ecco cosa succede in caso di pareggio

Notizie Calcio - Per la prima volta dopo decenni, la Serie A potrebbe assegnare lo Scudetto attraverso uno spareggio secco. Introdotto ufficialmente nel regolamento a partire dalla stagione 2022/2023, lo spareggio si attiva nel caso in cui due squadre concludano il campionato a pari punti al primo posto. Nessuna considerazione per la differenza reti o gli scontri diretti: si gioca una partita unica per decidere il campione d’Italia.

La novità più interessante riguarda la gestione del risultato in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari: non sono previsti i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore. Una scelta che riduce l’usura fisica dei giocatori e aumenta la tensione emotiva della sfida, trasformando la serata in un evento ancora più spettacolare e imprevedibile.