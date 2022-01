Recupero Osimhen, oggi nuovo tampone: se negativo, tornerà subito a Napoli

Victor Osimhen c'è e si fa notare: ieri era ancora a Lagos in quarantena, positivo al Covid, ma ogni giorno effettua un tampone e dunque il prossimo step è in programma oggi. Ne parla il Corriere dello Sport.

Ultime notizie Napoli

"Appena il test evidenzierà la negativizzazione, e dunque la guarigione, Victor organizzerà subito il suo rientro a Napoli sia per riprendere il programma di lavoro personalizzato in campo, sia e soprattutto per sottoporsi alla visita di controllo con lo staff medico azzurro e con il chirurgo che lo ha operato al volto il 23 novembre.

Lo aspettano tutti, da queste parti: Spalletti, i compagni e l'ormai famosissima Tac originariamente programmata per il 30 dicembre da cui dipendono i sui programmi futuri. E quelli della squadra, certo. Il primo passo sarà la guarigione dal Covid: il tampone di oggi dirà qualcosa in più"