Recupero Barcellona-Napoli, CdM: ipotesi inizio agosto, la prossima settimana la Liga vorrebbe iniziare le visite mediche

Ultimissime Napoli calcio. C'è anche il futuro della Champions League da decidere in questi mesi, con il Napoli che deve disputare la gara di ritorno contro il Barcellona di Leo Messi. Ad oggi, come riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l'ipotesi più accreditata per recuperare la gara riguarda inizio agosto:

Il destino unisce Napoli e Barcellona che ad inizio agosto, se i piani della Uefa saranno confermati, s’affronteranno per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La Liga vorrebbe che nella prossima settimana si svolgessero le visite mediche e l’11 maggio i calciatori tornassero ad allenarsi ma i medici del club blaugrana hanno comunicato ai propri dirigenti che il rischio sarebbe ancora molto alto. La questione sarà discussa dal Consiglio d’Amministrazione e altre società spagnole sono pronte a seguire la posizione del Barcellona.