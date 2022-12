Raspadori punta l'Inter! Gazzetta: dallo scrigno dovrà tirare fuori magie! Un solo gol in A è poco

Dopo la cena di squadra e dopo il cenone, il Napoli torna in campo oggi a Castel Volturno con destinazione San Siro, casa Inter. Ed in gruppo c'è anche Giacomo Raspadori, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Raspadori mette la Serie A nel mirino

"Atteso è Raspadori, che ha brillato spesso (4 gol in Champions), ma un gol solo in campionato è poco. Osimhen non basta. Dallo scrigno dovrà tirare fuori magie tipo quella contro l’Inghilterra a San Siro: rete decisiva. Appunto. Raspa ripartirà dal Meazza il 4 gennaio. Napoli ci conta"

