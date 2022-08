Raspadori-Napoli, Sassuolo chiede oltre 40 milioni e percentuale rivendita! Gazzetta: le cifre offerte da ADL

Calciomercato Napoli. Prosegue il braccio di ferro tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. L'attaccante italiano spinge per vestire l'azzurro, ma le richieste del club emiliano, ad oggi, risultano troppo alte per i partenopei.

Raspadori

Raspadori, distanza Napoli-Sassuolo: le cifre

Ieri c'è stato un incontro tra De Laurentiis e l'ad del Sassuolo Carnevali, nel quale sono state messe sul tavolo le rispettive proposte per Raspadori senza trovare un accordo. Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport: