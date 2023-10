"Fatica da centravanti, sull'esterno ha vita nuova", Raspadori promosso a pieni voti in Nazionale: le pagelle

Notizie calcio. Giacomo Raspadori è stato protagonista nel successo per 4-0 dell'Italia contro Malta, gara disputata ieri sera e valevole per le qualificazioni ad Euro 2024.

Raspadori non ha trovato il gol, ma ha comunque disputato un'ottima prova con la Nazionale di Spalletti. Ecco i giudizi dei quotidiani:

Corriere dello Sport 6,5 - Vede e sente il gioco, allarga e si trova con Kean, il falso nueve è la sua missione e la porta avanti con dedizione, impegno, sacrificio. Quando Spalletti lo scioglie dal legaccio, spostando Kean di punta, nasce la rete del 3-0.

Gazzetta 6,5 - Primo tempo da dimenticare da centravanti, il campo sembrava troppo grande. Bene quando Spalletti lo mette in fascia e qui potrebbe essere la sua nuova vita in azzurro.

Tuttosport 6 - Gran lavoro di sponda e di triangolo per gli inserimenti di Bonaventura. Si spande in pressing, lavora molto, ma ovviamente non è il terminale adatto per i cross di Dimarco.

Il Mattino 6 - È forse quello che più di tutti soffre la gara super difensiva di Malta. Apap e Pepe provano a non farlo respirare e lui non riesce a trovare il varco giusto. Nella ripresa recupera un pallone sull'ennesimo errore di Bonello e avvia l'azione del terzo gol.