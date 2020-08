Raduno del Napoli al San Paolo, in nottata chi non ha ancora una residenza potrà andare a Palazzo Caracciolo

Napoli - Il ritiro ai tempi del Covid. Prima il breve raduno odierno, e il giorno dopo (domani) la partenza ed il primo allenamento a Castel di Sangro. Il Napoli si prepara, come racconta il Corriere dello Sport:

“Dopo il rendez-vous delle ore 16 allo stadio San Paolo (è lì che si radunerà l’intero gruppo, effettuando test sierologici e tamponi), per la nottata andranno tutti a sistemarsi in ordine sparso fra città e dintorni. Questo perché è saltato l’appuntamento organizzato al Britannique, dove non c’è alcun focolaio ma si è registrato un caso di positività. Ognuno a casa sua e chi invece non ha ancora residenza, a Palazzo Caracciolo”