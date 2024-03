Rabbia Inter, c'è il rischio di accusare il colpo anche domenica contro il Napoli: Inzaghi cambia gli interpreti

Rabbia e stanchezza per l'Inter dopo l'eliminazione in Champions, il rischio di accusare il colpo anche domenica contro il Napoli è concreto. Simone Inzaghi e il suo staff dovranno farsi anche psicologi per trasformare in energia positiva la rabbia accumulata e rifarsi subito in quello che può diventare una sorta di passaggio di consegne tra i campioni d’Italia in carica e quelli che hanno una gran voglia di chiudere i conti scudetto. In attacco confermata la coppa Lautaro-Thuram. Frattesi scalpita. Per il resto, in chiave Napoli, al momento si possono solo ipotizzare le candidature di Bisseck, Acerbi, Darmian. Il tedesco darebbe un turno di riposo a Pavard, apparso sfocato a Madrid e lontano dai suoi standard. Acerbi potrebbe prendere il posto di De Vrij, molto sollecitato nell’ultimo mese e sfortunato protagonista sul gol di Depay che ha portato il match ai supplementari. Darmian si riprenderebbe la fascia destra dopo che Dumfries ha giocato le ultime due da titolare, mentre Frattesi scalpita e forse è arrivato il momento di fare riposare Mkhitaryan che alla faccia dei suoi 35 anni è stato in campo dal 1’ per sedici partite di fila. Ultima panchina, il 20 dicembre contro il Bologna in Coppa Italia.