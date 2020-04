Questione stipendi, CorSport: il Napoli attende l’eventuale accordo Aic-Lega sugli emolumenti di marzo

Notizie calcio Napoli - Dando per scontata la tutela della salute dei giocatori, il Napoli intende lottare per salvaguardare la regolarità del campionato ed è disposto a scendere in campo anche in autunno per completare la stagione (Coppa Italia compresa), ritardando così il via della Serie A 2020/21. Lo annuncia il Corriere dello Sport:

“De Laurentiis ha spiegato in Lega a chiare lettere di puntare a ricominciare la stagione dal punto in cui è stata interrotta. Sotto il profilo degli stipendi, intanto, dopo aver già corrisposto la mensilità di febbraio ai giocatori e ai dipendenti, il Napoli attende l’eventuale accordo Aic-Lega sugli emolumenti di marzo: nell’Assemblea straordinaria di domani sarà affrontato anche questo aspetto molto delicato”