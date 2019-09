"Questa tarantella deve finire". Polveriera Samp, Di Francesco stufo anche del mercato: Napoli diventa cruciale

Clima molto teso in casa Sampdoria (prossimo avversario del Napoli in campionato) per le vicende societarie. L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea tutto il malcontento di Di Francesco:

"Dopo la sosta delle nazionali, il Napoli affronterà la Sampdoria che non sta vivendo un momento felice per le diatribe societarie come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport: "Una società sempre in vendita, una strategia di mercato che ha provocato i forti mal di pancia di Eusebio Di Francesco e - soprattutto - due pesanti imbarcate in altrettante gare di campionato. Cosa succede alla Samp, ultima in classifica (0 punti e ben 7 reti subite) in questo primo scorcio di Serie A? Se lo chiedono in tanti, in primis i tifosi che, mai come in questo momento, sperano nell'imminente cambio di proprietà e nell'ingresso del gruppo Vialli per tornare a respirare un po'. «Questa tarantella deve finire»: le dichiarazioni dello stesso Di Francesco nei giorni scorsi. Tutto vero, certo, ma intanto queste parole hanno anche un po’ spostato l’attenzione dai temi strettamente tecnici, fornendo forse persino qualche alibi ai calciatori. Pur in una situazione di oggettiva incertezza per la trattativa in corso, alla fine la Samp ha comunque investito circa 50 milioni tra gennaio e agosto sul mercato, cedendo due pezzi pregiati (Praet e Andersen) ma acquistando molti altri giocatori (su tutti Murillo e Rigoni) con una strategia nel complesso abbastanza simile alle scorse stagioni".