Quattro vittorie consecutive per il Napoli, c’è un aspetto che induce all’ottimismo in proiezione Champions

Ultime notizie Napoli - Quattro vittorie consecutive per il Napoli, ed è la prima volta in questa stagione. C’è un aspetto che induce all’ottimismo in proiezione Champions League per la società azzurra.

Cosa fa ben sperare in vista della partita contro la Juventus e per il rush finale della stagione agonistica azzurra? Sicuramente la forza dell’attacco a disposizione di Gennaro Gattuso, e l'ha dimostrato in pieno la qualità dei tre gol messi a segno da Lorenzo Insigne, Victor Osimhen e Dries Mertens contro il Crotone.

Il capitano azzurro, 104 gol in maglia Napoli, è stato il primo ad aprire le marcature al culmine di un azione dalla destra di Giovanni Di Lorenzo, che ha indirizzato un passaggio all’indietro prima del destro di Insigne che è entrato in rete anche a seguito di una deviazione. Il raddoppio contro il Crotone è stato a firma di Victor Osimhen ed è nato da una triangolazione tra Insigne e Fabian, con il numero 24 che ha concluso servendo Osimhen in sforbiciata sulla linea di porta.