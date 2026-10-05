Quando può tornare a disposizione Favasuli? Tempi di recupero e le tre possibili date da cerchiare

Ultime notizie calcio Napoli - L'infortunio di Costantino Favasuli è una pessima notizia per il Napoli. L'allenatore Massimiliano Allegri aveva in mente di dargli probabilmente ancora più spazio nel tour de force che attende la sua squadra a partire dalla gara interna di campionato contro il Frosinone. Ma quanto tempo dovrà restare fermo il laterale ex Catanzaro? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione.

Tempi di recupero di Favasuli

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Favasuli dovrebbe restare fermo almeno un mese e mezzo. Un periodo medio lungo che priverà Allegri di una pedina molto importante dal punto di vista tattico. Se venissero rispettati i suddetti tempi di recupero, Favasuli rientrerebbe alla metà del mese di novembre. Praticamente durante la seconda sosta per le gare della Nazionale. Dunque, il calciatore - calendario alla mano- potrebbe essere a disposizione per Napoli-Torino (21 novembre) oppure Napoli-Man City (24 novembre) o Sassuolo-Napoli (29 novembre).