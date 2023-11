Quale futuro per Raspadori? Gazzetta: Garcia ne era un estimatore, ora Osimhen è pronto a tornare

Ultime notizie Napoli - L'uomo di Spalletti. Questo era sembrato ad un certo punto Giacomo Raspadori per l’Italia del calcio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Cinque gol nelle sue prime 15 presenze azzurre, uno ogni 141’, segnava una rete ogni partita e mezza.

"Il sapore delle gare internazionali sembrava un elisir: gustato anche con il Napoli, quattro gol nelle sue prime tre gare di Champions, piĂą quello di Berlino, meno di un mese fa. Un moto perpetuo, anche per questo piace a Spalletti.

Gli è sempre piaciuto, e non è mistero che fu l’oggi c.t. a spingere con De Laurentiis per l’investimento più oneroso della sua era destinato ad un calciatore italiano. Non c’è tempo per guardarsi alle spalle, e neanche di pensare a quale destino lo aspetta, ora che il suo estimatore Garcia non c’è più e che Osimhen è prossimo a tornare"