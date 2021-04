Quagliarella-Napoli, CorSport rivela: Fabio ha sfiorato il clamoroso ritorno in azzurro nell'era Ancelotti

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Fabio Quagliarella: "In seguito tutto fu svelato e chiarito, tornò il bello, e riscoppiò l’idillio fra i tifosi azzurri e il bomber di Castellammare di Stabia. Quagliarella riapprodò alla Samp (febbraio 2016) - a distanza di dieci anni dalla sua prima e unica annata blucerchiata (2006/07) - lì dove ha scandito numeri impressionanti nonostante le sue tante primavere (ora è a quota 38), con uno score sontuoso di 96 centri in 227 presenze totali (capocannoniere del campionato nel 2018/19). Un vero e proprio highlander, tornato a essere figlio di Napoli, riapparso addirittura nel mirino azzurro per una clamorosa rentrée nell’era Ancelotti, infine sfumata".