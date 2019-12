PSG, Leonardo: "Mai stato nemico di Gattuso, non è solo un tecnico grinta e cuore. Sorpreso dall'esonero di Ancelotti"

Ultime notizie calcio Napoli - Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna del Corriere dello Sport.

E’ andata peggio al Napoli del suo… “nemico” Gattuso.

"Sento dire spesso che con lui ho avuto problemi, ma non è così e sono contento che abbia trovato una panchina importante. Giocarsi l’accesso ai quarti di Champions per lui è una chance importante: molti pensano che sia un tecnico tutto grinta, esattamente come era un centrocampista di sostanza e corsa. Rino invece ha uno staff preparatissimo, studia con attenzione gli avversari e lavora bene con il gruppo che ha a disposizione".



Gattuso al posto di Ancelotti sembra uno scherzo… del destino.

"Non so cosa sia successo a Napoli. Per parlarne bisognerebbe conoscere la situazione, ma l’esonero di Carlo mi ha sorpreso perché una cosa simile gli era successa solo al Bayern. Ancelotti è uno degli allenatori più bravi in circolazione".