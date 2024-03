Problema rigoristi Napoli in vista di Barcellona: Osimhen col 50%

Napoli - C'è un problema in casa Napoli che riguarda il tema calci di rigore in vista della prossima partita di Champions League col Barcellona, dove in caso di pareggio nei 90 minuti e ai supplementari andrà proprio ai rigori per decidere la partita. Ora spuntano alcuni dati interessanti.

Calci di rigore Napoli: problema in vista di Barcellona

Napoli e i rigoristi: un vecchio problema che l’errore di Osimhen contro la Juventus, e l’ormai prossimo ritorno degli ottavi di Champions con il Barcellona in programma martedì, hanno reso nuovamente attuale.

Problema rigori per il Napoli che impone una riflessione. È vero che il principe nigeriano azzurro del gol litiga spesso con i tiri dal dischetto, ma non è mica l’unico come spiega Il Corriere dello Sport. Media di due rigori sbagliati su quattro per Vicotr che ha il cinquanta percento.

Due su due invece, i calci di rigore segnati da Zielinski: contro il Real e l’Udinese. Ma Zielo non è in lista Champions e dunque, eventualmente, al Montjuic non potrebbe aiutare la squadra nel caso in cui la sfida con il Barcellona dovesse protrarsi fino ai rigori.

Politano, l’altro uomo della rosa maggiormente coinvolto dal dischetto: perfetto in campionato, a segno a Lecce e contro la Salernitana. Raspadori ci ha provato da ex nell’incrocio amarcord con il Sassuolo, all’andata, ma evidentemente Consigli ricordava bene i suoi trucchetti. Totale: il Napoli, in questa stagione, ha usufruito di nove rigore e ne ha realizzati sei.