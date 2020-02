Probabili formazioni Sampdoria-Napoli: due ex azzurri contro Gattuso, Maksimovic prenota una maglia dal 1' [GRAFICO]

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli, che si giocherà lunedì sera alle 20.45.

QUI SAMPDORIA

Nel 4-4-2 di Ranieri ci sarà l’ex Tonelli al centro della difesa, con Thorsby ed Augello sulle fasce e Colley a completare il reparto. Ramirez e Jankto agiranno sulle corsie esterne del centrocampo, con Ekdal e Linetty a guidare il gioco finalizzato da due ex-Napoli come Gabbiadini e Quagliarella in attacco.

QUI NAPOLI

Nikola Maksimovic prenota una maglia da titolare al centro della difesa di Gattuso, al fianco di Manolas. Out Hysaj, a quel punto, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. Demme al centro con Zielinski e Fabian mezz’ala, in attacco ancora confermati Callejon-Milik-Insigne. Due ballottaggi: Fabian e Callejon sono in vantaggio su Lobotka e Politano.