Probabili formazioni Napoli-Udinese CorSport: un solo cambio per Garcia, Sottil tiene fuori Pereyra-Thauvin | GRAFICO

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Udinese, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Probabili formazioni Napoli-Udinese CorSport

QUI NAPOLI

Davanti a Meret linea Di Lorenzo-Ostigard-Natan-Mathias Olivera. A centrocampo Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka. In attacco invece Politano e Kvaratskhelia, e Osimhen al centro.

QUI UDINESE

Formazione scelta da Sottil: Silvestri in porta, poi linea difensiva a tre con Perez-Bijol-Kristensen. In mezzo al campo Samardzic-Walace-Lovric e sulle fasce Ebosele-Zemura, in attacco Success dietro Lucca punta centrale. Solo panchina per Pereyra, Payero e Thauvin.

