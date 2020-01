Probabili formazioni Napoli-Lazio, CdM: possibile esordio di Lobotka! Demme dal 1', c'è ancora Ospina tra i pali [GRAFICO]

Probabili formazioni Napoli-Lazio - Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di diversi pilastri di questa rosa. Si è fermato anche Allan, dopo i vari Maksimovic, Koulibaly, Mertens, Malcuit e Ghoulam, oltre che Younes. "So perché è arrabbiato Allan, sta giocando nonostante abbia dei problemi fisici", Gattuso ha spiegato così la sostituzione nella partita contro la Fiorentina del centrocampista brasiliano non convocato per un affaticamento muscolare per la gara contro la Lazio.

Probabili formazioni Napoli-Lazio, esordio per Lobotka e Demme dal 1'

Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, quindi, può arrivare l'esordio per Lobotka in Coppa Italia:

"L’assenza di Allan aumenta le chances del debutto di Lobotka che ha disputato la sua ultima gara con il Celta Vigo il 22 dicembre scorso ma si è allenato sempre ad alta intensità, sarà inserito per la prima volta nella formazione iniziale Demme che i tifosi del Lipsia nella gara di sabato scorso contro l’Union Berlino hanno salutato con cori e striscioni. Gattuso vuole una squadra più brillante, il suo staff sta riducendo i carichi di lavoro soprattutto nei giorni che s’avvicinano alle partite e stasera schiererà qualche forza fresca per gestire le energie di tutti. Sarà ancora preferito Ospina che fornisce più garanzie secondo l’allenatore nella costruzione dal basso, rientra Mario Rui sulla fascia sinistra, il centrocampo dovrebbe godere della freschezza dei nuovi acquisti e in attacco Lozano dovrebbe essere preferito a Callejon. Simone Inzaghi ha annunciato l’assenza di Luis Alberto non convocato, al suo posto è pronto Parolo, Correa dovrebbe partire dalla panchina e sarà quindi confermata la coppia Caicedo-Immobile".