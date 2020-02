Probabili formazioni Napoli-Barcellona, CdM: Gattuso si rifà alla Juve, Allan solo in corsa! C'è Fabián dal 1' [GRAFICO]

Probabili formazioni Napoli-Barcellona - E' la notte della Champions League, degli ottavi di finale, dell'esordio di Gattuso nella competizione e dell'approdo a Napoli di Leo Messi. Per Gattuso, come anche per Quique Setien, si tratta dell’esordio da allenatore in una coppa che da giocatore ha vinto due volte con il Milan. Ringhio si prepara alla sfida con una squadra equilibrata ma con la spiccata educazione al palleggio rapido e di qualità: con questa ricetta ha costruito il percorso che ha condotto il Napoli a conquistare sei vittorie nelle ultime sette gare.

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni del Corriere del Mezzogiorno: out Allan

Gattuso in conferenza ha ammesso: «Al San Paolo abbiamo fatto delle sciagure umane eccetto la partita contro la Juventus», quella sfida rappresenta l’ispirazione per il Napoli anti-Barcellona, scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Con il centrocampo che abbina qualità e sacrificio formato da Fabian Ruiz, Demme e Zielinski che hanno scalato posti nelle gerarchie. Allan potrebbe essere un’arma a gara in corso soprattutto se ci sarà bisogno della sua frequenza di passo per pressare il Barcellona. «Col Barça si fanno due partite, una con la palla e una senza, bisogna rischiare col palleggio per metterli in difficoltà», ha spiegato Gattuso che ha dedicato la conferenza stampa ad una dichiarazione d’amore per il mondo blaugrana.

Questa le probabili formazioni secondo le ultime notizie del quotidiano in edicola oggi: